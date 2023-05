Esplosioni e incendio nella distilleria dove si produce il Tavernello a Faenza, evacuati i lavoratori. Il sindaco: «State lontani»

di Redazione web

Paura vicino Ravenna. Un vasto incendio ha colpito in mattinata la cantina vinicola Caviro di Faenza, nel Ravennate. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute varie squadre di vigili del Fuoco sia per domare il rogo che per agevolare l'evacuazione dell' imprese vicine. Sono interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Come fanno sapere gli stessi vigili del fuoco in un tweet, nessuna persona risulta coinvolta e le operazioni sono in corso.

«In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso incendio. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire». Lo ha scritto sui social il sindaco di Faenza, Massimo Isola, che ha invitato anche i suoi concittadini a restare ad almeno un chilometro di distanza dalla zona industriale di Caviro.

Le esplosioni nella distilleria di Faenza

Fiamme e fumo nero nello stabilimento Caviro di Faenza, nel Ravennate. A quanto si apprende i lavoratori dell'azienda avrebbero sentito prima una forte esplosione, seguita poi da altre minori. Immediatamente è stato attivato il protocollo sicurezza per evacuare tutti gli uffici e il sito. I vigili del fuoco sono a lavoro con diverse squadre per domare le fiamme.

