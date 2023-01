Incendio in discoteca a Ravenna, caccia al piromane che ha appiccato le fiamme nel locale dove si stava ballando

di Redazione web

Un gesto del tutto folle, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. La notte scorsa qualcuno ha tentato di dare fuoco, di incendiare la discoteca Ca' del Ballo, a Ravenna, mentre nel locale erano ancora presenti alcune persone sulla pista da ballo. Il locale, che si trova poco fuori il centro abitato di Borgo Faina, intorno alle 4 del mattino era ancora aperto, quando alcune persone, ancora non identificate, si sono intrufolate in uno stanzino del locale e incendiato il materiale dello sgabuzzino, tra cui carta igienica e altri prodotti altamente infiammabili, scrive il Corriere di Romagna.

Fuoco domato

Quando le fiamme hanno iniziato a bruciare, è stato notato uscire del fumo fuoriuscire dal locale ed i testimoni hanno subito chiamato i vigili del fuoco arrivati sul posto con due mezzi. Per fortuna in poco tempo è stato domato il rogo che non ha aggredito anche le vicine sale da ballo. I carabinieri, invece, hanno iniziato le indagini, ma purtroppo non ci sarebbero i filmati delle telecamere utili per incastrare i piromani.

Caccia al piromane

«Saranno i vigili del fuoco a capire quale sia stata l’origine dell’incendio, sicuramente qualcuno si è intrufolato nello stanzino, ma non sappiamo i motivi. Per fortuna i danni sono contenuti», ma il gesto criminale avrebbe potuto provocare una tragedia nel locale da ballo.

