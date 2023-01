Incendio in discarica scatenato da un corto circuito, i vigili del fuoco: «Le fiamme non si spengono da 3 giorni»

Sabato 14 gennaio, intorno a mezzogiorno, un corto circuito nel piazzale antistante alla discarica di Modugno, in provincia di Bari, ha scatenato un grosso incendio che non si spegne. Le operazioni delle sette squadre dei vigili del fuoco coinvolte, proseguono senza sosta da tre giorni ma, a causa del forte vento che imperversa nella zona, le fiamme non si spengono.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito finora, il corto circuito si è verificato nella pressa dove si trovavano i rifiuti di plastica e carta destinati allo stoccaggio. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale stanno operando, da giorni, per la messa in sicurezza dell'area. In azione anche un Canadair, ma il rogo è ancora attivo. «Nelle scorse ore un importante incendio si è verificato in un'azienda nella zona industriale di Modugno - ha dichiarato il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia -. Stiamo monitorando la situazione con l'ufficio Ambiente e con i vigili del fuoco. Nel frattempo raccomandiamo ai residenti di tenere le finestre chiuse e di limitare le attività all'aperto fino a quando non saranno accertate eventuali criticità».

Ordinanza «finestre chiuse»

Visto che i rifiuti che stanno andando a fuoco da giorni sono di materiale plastico, la cui combustione rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica e che la colonna di fumo, spinta dal vento, si sta dirigendo su tutto il territorio comunale, il sindaco Nicola Bonasia ha stabilito un'ordinanza in relazione all'incendio scatenatosi nella ditta di stoccaggio rifiuti «Recuperi Pugliesi». I cittadini devono limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva; e mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti.

MODUGNO (BA), INCENDIO DISCARICA: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE DA 70 ORE



Fiamme alimentate dal forte vento, da 3 giorni squadre al lavoro per le operazioni di spegnimento dell'#incendio che sabato ha coinvolto una discarica nella zona industriale di Modugno [#17gennaio 9:00] pic.twitter.com/H3NRBy7W5v — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 17, 2023

L'aggiornamento dei pompieri

A tre giorni dal divampare delle fiamme, i vigili del fuoco, sui loro profili social, hanno pubblicato un aggiornamento sullo stato delle operazioni di spegnimento. «Fiamme alimentate dal forte vento, da 3 giorni squadre al lavoro per le operazioni di spegnimento dell'incendio che sabato ha coinvolto una discarica nella zona industriale di Modugno», scrivono su Twitter.

