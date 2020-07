Colonna di fumo nero visibile su tutta Napoli: l'incendio in un deposito di bus

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 13:16

Paura nel napoletano, dove ad andre in fiamme è stato un deposito di autobus e camion. La coltre di fumo visibile da chilometri si è alzata da via Saggese in località Afragola , intorno alle 11.30. Il capannone industriale, munito di un ampio piazzale ospitava in totale quindici mezzi. Sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco, ma sulle cause del rogo ancora si indaga.Segnalazioni dell' incendio si sono avute, anche tramite social, oltre che da Afragola, anche da Acerra, Casoria e Casalnuovo.