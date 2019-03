Incendio in cucina, uomo muore nel suo appartamento

Un 82enne è morto nell'incendio dell'appartamento in cui viveva, al primo piano di una palazzina di via Lunga a Pistoia. Le fiamme hanno coinvolto il locale cucina, all'interno del quale è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.



Le fiamme potrebbero essere state causate da un corto circuito, forse partito dal frigorifero. Ancora da stabilire se l'82nne, che è stato trovato morto su una poltrona, sia deceduto a causa del fumo inalato o se il decesso sia avvenuto prima dell'incendio per un malore. Domani probabilmente il magistrato disporrà l'autopsia per stabilire le cause esatte del decesso.



Sulla vicenda e sulla ricerca precisa delle cause del rogo stanno indagando i carabinieri e vigili del fuoco. L'uomo, secondo quanto appreso, viveva da solo, anche se aveva una figlia e una moglie, che però non era censita con lui.

