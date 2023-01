Incendio nella comunità per minori, ci sono due indagati: l'addetto alla vigilanza e il gestore. Morì un ragazzo di 17 anni

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre scorso un incendio divampato nel centro per minori Aedis di Pasian di Prato (Udine) ha provocato la morte di un ragazzo di 17 anni, un ospite di nazionalità albanese, e il ferimento grave di un sedicenne. In merito al rogo, sono ora state iscritte nel registro degli indagati due persone.

Tragedia nella comunità per minori, fiamme nella notte: morto un ragazzo, 16enne ustionato gravissimo, educatore ferito

Due indagati per l'incendio nella comunità per minori

Gli indagati per l'incendio nello stabile della cooperativa Aedis sono l'addetto alla vigilanza notturna sui minori presente all'interno della struttura al momento della tragedia e il legale rappresentate che gestisce il centro stesso. Lo rendo noto il procuratore capo di Udine, Massimo Lia, in un comunicato diffuso oggi. La nota conferma le indiscrezioni sui reati per i quali procede la magistratura: incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose plurime.

