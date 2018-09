Esplosione e fiamme: incendio in una palazzina che ospita i migranti

Una persona è rimasta ferita in modo non grave nell'esplosione causata da un incendio che la notte scorsa ha distrutto il piano terra di una palazzina a San Martino Buon Albergo (Verona), che ospita anche un centro di accoglienza con 24 richiedenti asilo. L'incendio, di cui non si esclude la natura dolosa, si è sviluppato nei locali che ospitano una concessionaria di moto e un sala slot. Il ferito è un passante. I migranti sono stati evacuati assieme ad un'altra ventina di residenti.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, oltre agli uomini di carabinieri e polizia. «Fortunatamente c'è stato solo un ferito, ma le conseguenze sarebbero potute essere devastanti - ha detto il sindaco di San Martino Buon Albergo, Franco De Santi - I danni per lo stabile sono gravi, adesso dovremo valutare l'agibilità di parte del palazzo e oggi ci sarà un sopralluogo tecnico».

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..