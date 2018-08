Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LATISANA - Allarme, con unavisibile per chilometri e, spaventose. Il rogo si è sprigionato con violenza alle 13 di oggi, 23 agosto, nel. A prendere fuoco è stato un, la zona è utilizzata come deposito da quando è stato aperto il nuovo casello, come sede logistica del cantiere della terza corsia. I prefabbricati sono utilizzati come uffici direzionali della, impresa per la costruzione della terza corsia.Sul posto sono i vigili del fuoco di Latisana Lignano e Portogruaro e i carabinieri della compagnia di Latisana. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha completamente distrutto la struttura nel giro di pochissimo tempo.