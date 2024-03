Incendio in una casa: morti padre, madre e figlio. «Uccisi dal fumo salito dal piano terra dell'abitazione»

Incendio in una casa a Sottomarina, vi nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina, frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone, padre, madre e figlio, tutti di età adulta. Le fiamme sono divampate in via Roma, al piano terra dell'abitazione.

«Uccisi dai fumi saliti al piano superiore»

Secondo i primi accertamenti dormivano al piano superiore e sarebbero morti a causa dei fumi provocati dall'incendio divampato al piano terra dell'abitazione. La cause dell'incendio sono ancora da stabilire

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 08:43

