Incendio in casa, donna di 54 anni gravemente ustionata. Morto uno dei suoi cani

Dramma a Pescara, dove una donna di 54 anni è rimasta ustionata in maniera gravissima dopo che un incendio ha devastato la sua abitazione. È accaduto questa mattina: le fiamme e il fumo hanno anche ucciso uno dei cani della donna, mentre l'altro animale è stato preso in cura dai veterinari.

L'incendio è avvenuto in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Nazionale Adriatica Sud: le fiamme, per ragioni al vaglio della polizia, sono partite da una stanza adibita a studio e si sono propagate nelle varie camere, da quella da letto alla cucina ad un corridoio. È successo intorno alle 7.20. La donna, che era sola dato che il marito era uscito per lavoro alle 7, è stata trovata, dai vigili del fuoco, sul letto, priva di sensi e con bruciature sul 35 per cento del corpo.

Nell'appartamento c'erano anche due cagnolini, uno dei quali è morto. L'altro è stato portato in una clinica veterinaria. La signora, stando al racconto dei vicini, sarebbe uscita per mettersi in salvo e poi rientrata, sfidando il fuoco, per prendere gli animali, ma non ce l'ha fatta. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale a Pescara ma poi, vista la gravità delle ustioni, si è deciso di trasferirla in un centro specializzato dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, a bordo di un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare.

