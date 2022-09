Incendio devasta un'azienda agricola: in fiamme 1.600 quintali di foraggio, salvi gli animali

Devastante incendio in un'azienda agricola: danni gravissimi con 1.600 quintali di foraggio andati in fumo, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e anche gli animali sono riusciti a fuggire illesi. L'incendio è divampato questa notte, 11 settembre, verso l'1:30, all’interno di un’azienda agricola ad Albettone (Vicenza) in via Val d'oca.

Le fiamme hanno interessato un capannone utilizzato come ricovero mezzi e attrezzature e tre depositi di paglia e fieno che si sono subito incendiati con fiamme molto alte.

Incidente sulla giostra durante la festa patronale, donna scaraventata a terra dopo un volo di 15 metri

Rissa a colpi di mazza a Ladispoli, due feriti: uno in coma farmacologico

I soccorsi

I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, Vicenza, Este con i volontari di Thiene e Recoaro con 4 autopompe, 3 autobotti e 26 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a mettere in salvo gli animali. Le fiamme hanno bruciato un capannone con all’interno un trattore, un carro miscelatore, diversi rimorchi e altre attrezzature, un deposito di rotoballe all’aperto e uno sotto i portici, per un totale di oltre 1600 quintali di foraggio. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di bonifica eseguite anche con l’ausilio di escavatori proseguiranno per tutta la giornata di oggi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA