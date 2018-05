Auto distrutta dalle fiamme: miracolato l'uomo al volante

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CIMPELLO SEQUALS (Pordenone) -lungo lae il mezzo avvolto dalle fiamme è rimastodal rogo. L'è scoppiato poco dopo le 16 di oggi, giovedì 10 maggio, nella località di, a circa cento metri di distanza dal distributore diall'insegnaIl conducente del veicolo ha accostato in tutta fretta ed è riuscito a uscire dalla macchina in tempo; per fortuna, quindi, non è rimastoo ferito. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Pordenone, con una prima partenza. I pompieri hanno spento in poco tempo le fiamme che hanno interessato il vanoe hanno poi messo in sicurezza l'area. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.