Alfa Romeo avvolta dalle fiamme sull'Autostrada A22 del Brennero

Un'auto, una vecchia Alfa Romeo, prende fuoco lungo l'autostrada A 22 del Brennero. Accade oggi 1 agosto, intorno alle 13.30, al km 231 direzione sud dell'autostrada A 22 nel territorio di Villafranca di Verona. Arrivati sul posto I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio che aveva completamente avvolto un'autovettura ferma in piazzola di sosta in direzione Modena. Per tutto il tempo delle operazioni l'autostrada è rimasta aperta su una sola corsia.



Giovedì 1 Agosto 2019, 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA