Fiamme dal vano motore, ferma l'auto in corsia di emergenza: poi rogo

Poco dopo le 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Montecchio e Montebello Vicentino in direzione Milano per l’incendio di un’auto: illeso l’autista. Il veronese, alla guida, si era fermato in corsia di emergenza, quando si è accorto delle fiamme sotto in vano motore della Citroen C4. I pompieri accorsi da Arzignano hanno spento il rogo dell’auto, completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..