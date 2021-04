Prima una deflagrazione, poi un incendio divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2. Un incidente, per fortuna senza conseguenze per gli operai presenti sulla linea, è avvenuto stamattina alle 7,30 nello stabilimento tarantino di ArcelorMittal. Sono in corso verifiche per comprendere le cause dell'incidente.

La nota dell'azienda

“ArcelorMittal Italia comunica che nessuna interruzione del ciclo produttivo, nè danni al personale e agli operatori degli impianti si sono verificati oggi. Gli addetti e il sistema, hanno gestito in sicurezza, secondo consolidate procedure, un evento di reazione in paniera durante la fase di colaggio nell’acciaieria 2”.

La denuncia



A denunciare l'episodio è stato il segretario di Usb Taranto Francesco Rizzo: «A conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata con la gestione AMI-Morselli. Oggi, solo per un miracolo, l'ennesimo, non vi sono state vittime».

«Non se ne può più, il Governo deve intervenire immediatamente allontanando chi, con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della fiction con Sabrina Ferilli “Svegliati Amore Mio”, invece di garantire la manutenzione degli impianti oramai al collasso. Mettendo così in grave rischio la salute e sicurezza di operatori e cittadini».

