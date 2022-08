Incendi a Pantelleria, evacuate le ville dei vip: i turisti scappano, «anche Armani in fuga con gli amici»

Incendi e paura a Pantelleria. Un rogo sta divampando nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale, con le fiamme che divorano ettari di vegetazione e mettono in pericolo diverse case e ville, che sono state evacuate: tra le ville sgomberate ci sarebbero, scrive l'ANSA, anche quelle di alcuni vip come lo stilista Giorgio Armani e l'ex calciatore Marco Tardelli.

Tanti i turisti in fuga, tra cui lo stesso stilista Armani, che sarebbe scappato insieme ad alcuni amici che stava ospitando. «Un vasto incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per fermare l'avanzata delle fiamme», twittano i vigili del fuoco.

Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia.



Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima!! pic.twitter.com/zrunjYIfyE — Myrta Merlino (@myrtamerlino) August 17, 2022

La situazione è complicata perché sull'isola ci sono pochi uomini e mezzi per fronteggiare le fiamme e i mezzi aerei di notte non possono alzarsi in volo. «Dopo un'estate torrida e piena di incendi questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia - twitta la giornalista Myrta Merlino - Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima!».

🔴 #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per fermare l’avanzata delle fiamme [#17agosto 21:15] pic.twitter.com/pzbrPK4kNn — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 17, 2022

«La situazione è molto grave. Siamo spaventati e preoccupati. le lingue di fuoco rischiano di raggiungere le abitazioni», le parole all'Adnkronos di alcuni abitanti dell'isola di Pantelleria che stanno seguendo gli sviluppi dell'incendio. «Le immagini sono raccapriccianti - dice Angelo Casano che si trova sull'isola - Un ringraziamento a tutti i volontari, vigili del fuoco, forestali, protezione civile per quanto stanno facendo in queste ore. Rimane sempre la solita domanda: Chi? Chi può spingersi fino a tanto?».

Nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale dove è divampato l'incendio che sta mandando in fumo ettari di vegetazione a Pantelleria e sta minacciando le abitazioni è stato interrotto il servizio di fornitura elettrica. A fuoco anche alcuni pali della luce. Il Comune di Pantelleria sta utilizzando tre autobotti a sostegno delle squadre antincendio che stanno fronteggiando le fiamme alimentate dal vento di scirocco.

Incendi anche in Sicilia

È stata una lunga giornata difficile anche nel palermitano. Con sette roghi nella zona di Partinico, Misilmeri, nel parco dei Sicani. Fiamme sono divampate a Casale Belmonte Mezzagno, Pizzo Garibaldi ad Alia e contrada Marino a Prizzi.

Un grosso incendio ha mandato in fumo ettari di vegetazione in una delle zone più belle del trapanese, tra il bosco di Scopello e la Riserva naturale dello Zingaro. Alimentato dal forte vento di scirocco le fiamme hanno distrutto vegetazione nel territorio di Castellammare del Golfo. Sono stati evacuati diversi residenti e turisti. Per cercare di limitare i danni sono stati impegnati due canadair e gli elicotteri della forestale e dell'esercito.

