Incendi, fiamme alte nella Lucchesia. Due elicotteri in azione per salvare le numerose abitazioni

Fiamme alte nella lucchesia. Bruciano boschi e oliveti in prossimità della frazione di Sesto di Moriano, in provincia di Lucca. La sala operativa regionale ha subito inviato due elicotteri per limitare le fiamme, visto che nella zona ci sono numerose abitazioni, ma per il momento non risultano minacciate.

Leggi anche > Salento, esplode la bombola del gas nel Bed&Breakfast: Manuela Mancini muore in vacanza

Dopo l'incendio di ieri a Bagni di Lucca, la lucchesia continua a bruciare. Questa volta in zona Sesto di Moriano. Il vento che spira in senso contrario alla direzione di spostamento delle fiamme, sta rallentando l'avanzare dell'incendio, ma l'allerta resta alta.

A terra sono in azione quattro squadre di operai forestali e del vontariato Aib, mentre in cielo sono due gli elicotteri che lavorano senza sosta per spegnere l'incendio. Una linea elettrica, che attraversa la zona dell'incendio, sarà disattivata a breve per consentire di mettere in sicurezza la parte d'incendio sottostante nel più breve tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA