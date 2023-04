Tre vittime al giorno e incidenti in aumento nell’Italia che riparte

di Valeria Arnaldi

Oltre mille, 1090 per la precisione secondo i dati Inail, dunque, circa tre al giorno. Tante sono le persone che, nel 2022, hanno perso la vita sul lavoro. E se è vero che il dato è in calo del 10,7% rispetto all’anno precedente, quando le vittime sono state 1221 – ma nel 2019, pre-Covid, erano 1089 - lo è altrettanto che il numero degli infortuni, invece, continua a crescere. Nel 2022, infatti, c’è stato un rialzo del 25,7% sul 2021, nonché del 25,9 rispetto al 2020 e dell’8,7 sul 2019. Non solo. Ad aumentare sono anche le malattie professionali, ormai tornate ai livelli pre-pandemia, con +9,9%.

Nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra oggi (insieme alla Giornata mondiale delle vittime dell’amianto), dunque, il bilancio per la sicurezza sul lavoro è decisamente nero. Sale il numero di infortuni in occasione di lavoro, con +28%, e cresce anche quello degli incidenti in itinere, ossia nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto in cui il lavoro viene svolto, con +11,9%. I primi sono saliti addirittura del 113,1 in Sanità e assistenza sociale, e del 79,3 in Trasporto e magazzinaggio, senza dimenticare un rialzo del 55,2% nelle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. Crescono pure gli incidenti che vedono protagoniste le donne, +42,9 per cento, e lo fanno in modo decisamente più alto di quelli che vedono coinvolti uomini, comunque in aumento, con +16 per cento. Negli infortuni in itinere, il numero dei casi mortali è salito del 21 per cento.

Sensibilmente elevati anche i casi di infezioni di origine professionali: sono stati oltre 117mila - 117.154 - nel 2022, erano poco più di quarantaduemila nel 2021. In testa, per ovvi motivi in epoca Covid, le professioni sanitarie, a partire dai tecnici della salute, seguiti da operatori socio-sanitari e medici. Al di là del Covid, però, sono quasi 61mile le patologie legate al lavoro, tra le quali circa 39mila del sistema osteo-muscolare.

Poi, malattie del sistema nervoso, con oltre settemila denunce, e quelle dell’orecchio, quasi quattromila casi. Ancora, tumori, con 1.630 casi denunciati, e malattie del sistema respiratorio. Tra queste ultime, spiccano malattie della pleura e dei polmoni. E la causa principale è l’amianto. Stando all’Istituto Superiore di Sanità, solo nel periodo 2010-2016, sono stati stimati 4.410 decessi all’anno attribuibili ad esposizione ad amianto.

