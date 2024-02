In mille manifestano a Bruxelles: incendi e tensione con la polizia

di Mario Landi

Un’ordinaria giornata di guerriglia urbana a Bruxelles, dove è arrivata la protesta degli agricoltori. Il quartiere europeo della capitale belga è stato invaso da circa mille trattori che hanno manifestato ancora contro le politiche comunitarie, mentre al Consiglio Ue si riunivano i ministri europei dell'agricoltura. Alta tensione, in particolare, nella mattinata, quando la polizia, in tenuta antisommossa, ha isolato le strade del quartiere con barricate di filo spinato, facendo ricorso al getto d'acqua di idranti e gas lacrimogeni contro i manifestanti che lanciavano a loro volta uova, bottiglie di vetro e petardi contro il “muro” opposto dagli agenti. Nelle strade del quartiere europeo, i manifestanti hanno appiccato incendi, alimentati da pneumatici, copertoni e cumuli di paglia ai quali è stato dato fuoco. A Chaussee d'Etterbeek, a poche decine di metri da dove erano riuniti i ministri, i dimostranti hanno cercato in più occasioni di sfondare la barricate minacciando ripetutamente di superare le barriere con i trattori.

Sotto le pressioni delle proteste, la presidenza belga alla guida dell'Ue e la Commissione europea hanno deciso di incontrare nel primo pomeriggio i rappresentanti dei giovani agricoltori del Belgio per ascoltare le loro preoccupazioni. Solo dopo la fine del Consiglio, intorno alle 16, la situazione ha iniziato a normalizzarsi, le stazioni metro piu vicine alle istituzioni europee (Schuman e Maelbeek) sono state riaperte e anche il traffico in superficie e tornato alla normalità.

Mentre le proteste si stavano concentrando di fronte alle sedi del Consiglio e della Commissione, davanti al Parlamento europeo si è tenuto anche il presidio di Coldiretti. «L’agricoltura non è nemica dell’ambiente e della transizione ecologica, anzi, è l’esatto contrario - ha sottolineato la premier, Giorgia Meloni un videomessaggio indirizzato all'Assemblea di Confagricoltura - Per questo, il governo si è battuto in Europa fin dal suo insediamento contro tutti quei diktat ideologici che avrebbero colpito la produzione agricola europea e avrebbero messo a rischio quel concetto di sovranità alimentare che resta un nostro indirizzo irrinunciabile».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 06:00