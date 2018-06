di Oscar De Simone

Ancora danni al patrimonio storico ed artistico di. Questa volta a finire in frantumi – sotto le pallonate dei ragazzini intenti a giocare nel corso delle ore notturne – sono i vetri del primo piano del palazzo della Banca d’Italia da poco restaurato. L’edificio infatti, è stato «riconsegnato» poco tempo fa alla città dopo un restauro durato due anni che lo ha riportato agli splendori di fine 800. Ma non solo.I danni causati dalle pallonate contro gli edifici interni della Galleria Umberto I, sono riscontrabili anche su una saracinesca di un edificio commerciale proprio al centro del monumento.«La situazione è insostenibile» dichiarano i cittadini ed i residenti, «e nessuno fa nulla per cambiarla. Sentiamo nel corso della notte le urla, le pallonate e gli allarmi dei negozi colpiti nel corso di queste incursioni. Non sappiamo più che fare, ma adesso – dopo questo importante danno – crediamo che sia venuto il momento di prendere in seria considerazione l’idea di ronde e sorveglianze notturne».