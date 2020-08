In crisi per il Covid, ristoratore si suicida: «Temeva un nuovo lockdown». Città sotto choc

«L'azienda era sanissima, un mese e mezzo prima del lockdown era stato acquistato il fondo da mio fratello con un leasing aziendale - ha detto -. Ma poi il problema è stato l'incertezza del futuro, l'azienda c'è dal 1987, da 40 anni si era abituati a pagare tutti, a pagare i debiti, ad essere regolari, ma se poi ti dicono 'chiudete, prendete un prestito e cavatevela da soli', bene questa cosa ha tormentato, reso fragile una persona che non è abituata a fare debiti».

Il sindaco, insieme all'assessore allo sviluppo economico, Federico Gianassi, ha fatto visita a un familiare del defunto, il fratello, per portare la vicinanza dell'amministrazione. «In questo momento vogliamo ribadire la volontà di stare vicini - sostiene il sindaco - a chi si sente solo e fragile in una fase economicamente e socialmente molto delicato e piena di incertezze. È la solitudine la prima avversaria di tanti imprenditori in un momento di difficoltà come questo».



«Mi auguro sinceramente che non venga fatta nessuna strumentalizzazione di questa drammatica storia - aggiunge Nardella -. In settimana parleremo con le associazioni di categoria, ogni iniziativa pubblica e istituzionale legata alla scomparsa del giovane imprenditore sarà anzitutto condivisa con i familiari e con loro». «Alla famiglia, ai colleghi e agli amici va il cordoglio più sincero mio e di tutta l'amministrazione comunale» conclude il sindaco.

MELONI: DRAMMA CHE LASCIA IMPIETRITI «A Firenze un ristoratore, oppresso dalle tante spese e dalle poche entrate, ha deciso di togliersi la vita. Una storia che lascia impietriti e che racconta il dramma di centinaia di migliaia di imprenditori schiacciati dalla crisi che stiamo vivendo a causa del maledetto Covid», il commento su Twitter della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.



VISSANI: ABBANDONATI DALLO STATO «Questo è un problema di tutti, che il governo non vuole capire. Ci sono aziende e dietro le aziende ci sono le famiglie disperate. Sono demoralizzato, perché uno impegna tutta la vita per un'azienda, e poi va tutto in malora mentre al governo non gliene frega un caz.., e non capisce che noi siamo aziende microscopiche, che vanno sostenute e aiutate», lo sfogo che lo chef Gianfranco Vissani affida all'Adnkronos commentando la notizia.



«Mi chiama gente che non può pagare l'affitto, costretta a vivere in una roulotte -affonda Vissani- è una situazione gravissima, siamo con il sedere per terra. Il presidente del Consiglio ha detto che non avrebbe lasciato indietro nessuno, ma a molti non è arrivata neanche la cassa integrazione. È una situazione insostenibile, siamo tutti nei guai. Questo è un anno bianco per tutti». Vissani conclude: «L'Italia è il più bel paese al mondo, dovrebbe vivere solo del turismo. Il 13% del Pil è nostro. Vi siete guardati in giro? Avete visto che sono tutti chiusi?».

