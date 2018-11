Varese, in carcere i 4 minorenni che hanno rapito e torturato un 15enne

in cella al carcere minorile Beccaria di Milano i quattro minorenni di Varese, alunni delle medie inferiori, che lo scorso 9 novembre hanno rinchiuso in un garage e torturato un 15enne il quale si era rifiutato di 'consegnare' un suo amico che aveva con la gang un debito di qualche euro per della droga. Le ordinanze nei confronti di tre ragazzi sono state firmate dal gip del tribunale dei Minorenni su richiesta della Procura e sono state eseguite oggi dalla Squadra mobile. Un altro dei giovani era stato fermato il 20 novembre.



Gli spacciatori avevano aspettato il ragazzo fuori dalla scuola media. Unache voleva sapere dal 15enne dove si trovasse un suo amico. Erano in quattro, lo hanno portato in un box del rione delle Bustecche e lì lo hanno torturato per circa tre ore. Al termine delle violenze lo hanno lasciato andare con l'ordine di non parlare con nessuno di quanto accaduto. In caso contrario, si sarbbero vendicati sul fratellino più piccolo della vittima. Che invece ha raccontato tutto ai genitori: così era scattata la denuncia.