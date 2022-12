In 7 in auto fuggono all'alt dei carabinieri e finiscono fuori strada: 3 morti (la più giovane aveva 15 anni) e 4 feriti

di Redazione Web

Il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria, è tragico. Tre i morti di 33, 29 e 15 anni e 4 i feriti di cui due in codice rosso e uno in codice giallo. I coinvolti viaggiavano tutti a bordo di una sola auto, finita fuori strada tra la località di Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo.

Fuga dopo l'alt dei carabinieri

Come riportano le cronache locali, i ragazzi si trovavano tutti sulla stessa vettura che avrebbe ignorato l'alt di una pattuglia dei carabinieri. Ne sarebbe scaturito un un inseguimento che, però, sembrava essersi concluso con la fuga dei giovani in direzione della periferia del capoluogo. Poco dopo il tragico schianto. Dopo avere urtato il passaggio a livello, la corsa della vettura si è conclusa nel cortile di un'abitazione.

Leggi anche > Ciclista investito da un pulmino: la vittima è un uomo di 63 anni. Morta anche una donna in bici nel Novarese

Traffico sospeso

Mentre ancora non è nota la dinamica del tragico incidente, la sala operativa dei vigili del fuoco, avvertita dai carabinieri e intervenuta con 2 squadre impegnate per oltre 3 ore, rende nota la zona in cui è avvenuto l'incidente.

Si tratta della zona del passaggio a livello.

Rfi, infatti, in una breve nota informa che sulla linea Alessandria - San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme per il danneggiamento dell'impianto provocato dal veicolo; riprogrammata l'offerta ferroviaria e attivato servizio sostitutivo con bus. Sul posto tecnici Rfi.

Auto fuori strada vicino al passaggio a livello: 3 morti (il più giovane aveva 15 anni) e 4 feriti. Danni alla linea ferroviaria https://t.co/z6PQlVSd1p — Leggo (@leggoit) December 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA