Imprenditore vivo per miracolo dopo una rapina: «Proiettile entrato dal collo e uscito dalla schiena»

Fabio Galgaro, imprenditore friulano di 66 anni, versa in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile nel corso di una rapina, avvenuta lunedì 16 gennaio. Il colpo è entrato dal collo ed è uscito dalla schiena, senza toccare nessun organo vitale. Questione di centimetri, che forse gli permetteranno di riabbracciare la famiglia dopo un periodo di convalescenza. Da poco è diventato nonno.

Cosa è successo

Secondo le ricostruzioni, aiutate dal racconto di un testimone, Fabio Galgaro è stato assalito dal malvivente di ritorno a casa. L'uomo, armato di pistola, l'ha intimato di consegnargli i soldi. Poi, dopo il rifiuto dell'imprenditore, ha fatto partire due colpi di pistola, uno dei quali è andato a segno. Galgaro è rimasto a terra in una pozza di sangue mentre l'uomo è scappato ed è attualmente ricercato. Il testimone che ha assistito alla scena ha allertato i carabinieri e i sanitari del 118. Il 66enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cattinara. Resta in prognosi riservata.

