Imprenditore suicida a Napoli, si è impiccato in fabbrica. La lettera d'addio: in crisi per il lockdown

Tragedia a Napoli in questi giorni di emergenza: unè mortonella sua fabbrica a Barra. A.N., queste le iniziali del suo nome, ha lasciato una lettera d’addio per spiegare come il suo tragico gesto sia legato a motivi di natura familiare ed economica, per via del lockdown derivato dalla pandemia di Covid-19.nella sua piccola azienda in via Murelle, che si occupa di manifatture in legno e ferramenta: quando i sanitari del 118 sono intervenuti, il 68enne era già morto, appeso ad una fune. Secondo le prime ipotesi, la sua azienda avrebbe risentito pesantemente della crisi economica e del lockdown: quasi due mesi di chiusura, le spese accumulate e le difficoltà lo avrebbero così spinto a togliersi la vita.