L'imprenditore offre lavoro ai politici 'trombati': «Ma nessuno ha accettato». Da Toninelli a Bonafede, cosa fanno

Lo scorso ottobre aveva offerto un'opportunità lavorativa a quei politici che erano stati 'trombati' alle elezioni di fine settembre: ma nessuno si è fatto sentire. L'imprenditore romagnolo Gianluca Spadoni è un punto di riferimento in Italia nell'ambito del network marketing e della formazione, nonché ideatore dell'azienda Evolution Forum, realtà italiana leader nel settore della formazione manageriale e personale: due mesi fa aveva avuto un'idea per offrire un lavoro agli ex politici, ma quell'idea non ha avuto molto successo.

Imprenditore offre lavoro ai politici trombati

«Nessun ex politico ha risposto alla nostra offerta di lavoro formulata qualche tempo fa quando sono state sciolte le Camere», ha detto Spadoni all'agenzia Adnkronos. «Non che mi aspettassi che qualcuno si facesse vivo, ovviamente, ma penso anche che molti di loro vivano proprio con questa cultura. Quindi, non solo non si sono fatti vivi con me, ma mi sa proprio che fra poco saranno loro stessi i percettori del reddito di cittadinanza».



Sul reddito di cittadinanza Spadoni ha poi sottolineato: «È l'anello che non ha funzionato e che non è mai stato chiarito ed è il motivo per cui il Reddito di Cittadinanza è diventato un voto di scambio. Io sfido chiunque a dire che non è giusto aiutare le persone che non possono lavorare, dargli una mano, ma ci mancherebbe; lo fa lo Stato, lo fa ognuno di noi ogni volta che fa una donazione per sostenere qualcosa o qualcuno. Il punto è che queste persone dovevano essere aiutate nel momento della difficoltà e nel frattempo reinserite».



«È l'anello che non ha funzionato. Mettici la pandemia, mettici che soprattutto al Sud c'è una cultura con cui ci scontriamo che a volte è ancora borbonica, mettici il fatto che è diventato un bacino di voti: questa roba non ha funzionato, il Navigator non ha funzionato, le proposte alle persone, non ha funzionato il sistema di controllo. I navigator? Li formerei volentieri ma non gratuitamente, perché se non costa non vale. Quindi loro pagano e poi i soldi glieli restituiamo al risultato», ha concluso Spadoni.

Che lavoro fanno i politici non eletti

Dalle cronache leggiamo che molti sono tornati ai vecchi mestieri: Danilo Toninelli, per esempio, sarebbe tornato alla sua attività di assicuratore; l'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede da avvocato avrebbe aperto un nuovo ufficio legale a Milano; l'ex viceministro al Mise Stefano Buffagni è di nuovo impegnato come commercialista; Lucia Azzolina è preside a Siracusa; l'ex sottosegretario a Palazzo Chigi, Riccardo Fraccaro, starebbe lavorando oggi per una compagnia nell'ambito del settore energetico.

