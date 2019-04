«Non mi sento bene, mi siedo». Porta gli operai in cantiere e si accascia: morto imprenditore

Ha accompagnato i suoi operai in cantiere e poi, d'improvviso, si è accasciato al suolo. Malore per un impresario di Cittadella (Padova) questa mattina, 23 aprile, a Pederobba (Treviso), in via Boschi 50. L'uomo è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale a Montebelluna, in rianimazione, ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto. La vittima è il 67enne Gianfranco Perozzo, direttore di Perozzo Impianti, stava effettuando un sopralluogo in un cantiere edile di Pederobba.



«Non mi sento bene, mi siedo un attimo». L'impresario ha detto ai suoi operai di sentirsi male e si è seduto, un istante ed era a terra. I lavoratori hanno capito la gravità della situazione e chiamato l'ambulanza di Valdobbiadene e l'auto medica del Suem di Crespano del Grappa, al 67enne è stato praticato il massaggio cardiaco ed è stato usato anceh il defibrillatore, ma non è servito a salvargli la vita. Ultimo aggiornamento: 15:58