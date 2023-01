Imprenditore italiano di 52 anni ucciso in Brasile a colpi di pistola dopo una lite

di Redazione web

Un imprenditore italiano di 52 anni, originario di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, è stato ucciso a colpi di pistola in Brasile. Si chiamava Fabio Campagnola e si occupava di ristorazione.

Gli spari sono partiti durante una lite davanti alla sua gelateria

Secondo la ricostruzione dei media brasiliani gli spari sono partiti durante una lite davanti ad una gelateria a Praia do Frances, nella cittadina dello stato dell’Alagoas. Le immagini di quanto successo sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza e sono al vaglio degli inquirenti.

Campagnola, la cui famiglia d’origine vive ancora in Piemonte, si era trasferito a Marechal Deodoro dove era proprietario di una gelateria da circa 10 anni, oltre che di un bar a Maceiò. Lascia due figli, uno minorenne, l'altro di 33 anni; in Italia la madre, la sorella e il fratello. Campagnola era molto noto nel Monferrino anche per i suoi trascorsi da calciatore dilettante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 12:02

