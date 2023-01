Imprenditore italo-brasiliano trovato morto carbonizzato nella sua auto a San Paolo: arrestata una donna

La squadra omicidi di San Paolo ha arrestato una donna accusata dell'omicidio di Antonio Maiorano, 41 anni, trovato carbonizzato nella sua auto a Embu das Artes. Si tratta di un'ex lavoratrice in nero di Maiorano. «È stato un litigio per questioni di lavoro», ha spiegato il commisario di polizia, Alfredo Jang all'ANSA.

La vicenda

Antonio Maiorano era ​scomparso da alcuni giorni e la famiglia lo stava cercando da sabato. L’uomo, di professione commerciante, è stato identificato sulla base dei documenti ritrovati sull’auto e per la placca di una vecchia operazione, ma sono in corso accertamenti sul Dna per le conferme. L’uomo sarebbe stato colpito da un’arma da fuoco prima che il suo corpo venisse bruciato a bordo del veicolo. Gli inquirenti hanno seguito varie piste, anche quella che sembrava essere legata ad un amante della ex moglie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 17:12

