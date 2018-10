Resta incastrato con la testa tra il treno e la banchina​

«Lavoro per l'e probabilmente sarò licenziato, ma devo rivelarlo a tutti: c'è uncontro l'per rovesciare il governo espressione della volontà popolare». Inizia così uno strano video, pubblicato sue diventato virale in poche ore, che vede protagonista un giovane ben vestito che dice di chiamarsi Davide Guetti (e già questo potrebbe far venire qualche dubbio...).Il giovane, sedicente dipendente, sostiene di lavorare per la fantomatica Commissione Europea delle Finanze, e nel video sostiene che l'ha bocciato la manovra economica dell', preparando anche una manovra occulta per far crollare il governo italiano con lo. «Come sapete, l'è scomoda all'delle banche e dei grandi investitori perché non c'è più un governo dalla loro parte» - spiega il giovane nel video - «Vogliono far collassare l', io lo so bene perché ci lavoro da anni, ma è giunto il momento di dire basta. Proprio ora è in atto una manovra che ha come fine la distruzione della».Il parrucchino indossato dal ragazzo del video è fin troppo evidente, ma probabilmente gli utenti meno attenti si sono lasciati 'gabbare' dall'aspetto elegante e hanno iniziato a condividere il video, convinti che ci fosse davvero in atto una. In realtà, il filmato, che ha raccolto oltre un milione di visualizzazioni e 53mila condivisioni in due giorni, è stato pubblicato su una pagina chiaramente satirica, Io sono stufa. Basterebbe vedere la stufa rappresentata nell'immagine del profilo per capirlo, ma i più ingenui lo hanno preso per vero e condiviso, lanciando invettive contro Bruxelles. Ad ogni modo, se ancora non fosse del tutto chiaro, si tratta di una clamorosa, comunque ben studiata.Il protagonista del video, in realtà, è, un ragazzo che da qualche tempo pubblica video fake, spacciandosi ogni volta per un personaggio diverso, e toccando temi molto cari ai populisti sui social. In due video precedenti, infatti, il troll si è immedesimato nei panni di un professore di sinistra, Sebastiano Ingrossi (la dance, l'house e l'elettronica devono essere davvero la passione di questo ragazzo), che prima ha vietato la carne di maiale per non offendere gli studenti musulmani e poi ha tolto il crocifisso dal muro dell'aula, sostituendolo con una foto della Mecca.