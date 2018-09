Si impicca a un albero del suo giardino. Il postino fa la tragica scoperta

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CASTELPLANIO - Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità. Si è tolto la vita impiccandosi a un albero nel giardino della sua abitazione. La drammatica scoperta è stata effettuata ieri nel primo pomeriggio dal postino del paese, che ha notato il corpo e ha lanciato l’allarme al 112. Purtroppo per l’uomo, 68 anni celibe e in pensione, non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari che hanno constatato come il decesso risalisse almeno a quarantotto ore prima del rinvenimento.In casa non sarebbero stati rinvenuti biglietti d’addio, né tracce che possano far capire quale sia stato il movente del tragico gesto. La salma è stata subito liberata, non essendo necessari ulteriori accertamenti necroscopici, e restituita ai familiari. Il poveretto lascia due sorelle e tanti amici. La salma è stata trasferita alla Casa del Commiato di Bondoni dove sarà allestita la camera ardente. Nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali.