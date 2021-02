Impianti da sci, ipotesi riapertura il 15 febbraio: mascherina FFP2 obbligatoria, capienza al 50%. Le regole

Gli sciatori potrebbero tornare in pista. Dopo la chiusura degli impianti sciistici a causa dell'emergenza Covid il settore potrebbe ripartire. La decisione presa dal Governo per limitare la presenza di assembramenti e rischio contagi ha avuto conseguenze importanti dal punto di vista economico per tutto il settore, ma dal 15 febbraio forse le categorie interessate potranno tornare a lavorare.

Gli impianti potrebbero tornare funzionanti a partire dal prossimo 15 febbraio, anche se con regole molto rigide e diverse limitazioni. Prima tra tutte quella delle zone: potranno riaprire infatti solo le regioni gialle e arancioni mentre resterà il divieto in quelle rosse. Le linee guida redatte dalla conferenza delle Regioni, che ora devono passare al vaglio del Comitato tecnico scientifico, ma se ci sarà l'ok il settore potrà ricominciare a muoversi.

Le regole, come anticipato saranno molte e rigide: sarà obbligatorio indossare la mascherina, si pensa addirittura a mettere obbligatorio l'uso delle FFP2, la capienza degli impianti sarà del 50%, gli skipass saranno limitati e preordinabili, preferibilmente online, cambieranno le regole per le biglietterie, funivie e seggiovie e sarà obbligatorio mantenere la distanza, anche tra conviventi, con l'unica eccezione per i minori accompagnati dai genitori.

