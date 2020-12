Imperia choc, feto abbandonato sulla spiaggia trovato da un passante

Ritrovamento choc sulla spiaggia di Imperia. Un passante che camminava sul bagnasciuga ha notato quello che, a prima vista, sembrava un bambolotto scoprendo poi che si trattava di un feto. L'uomo ha chiamato i carabinieri che si sono precipitati sulla spiaggia insieme ad un medico legale. Il feto, dell’apparente età di circa 4/5 mesi è stato controllato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Imperia.

Al momento non è noto se il bimbo fosse maschio o femmina, anche se sembra escludersi che possa trattarsi di un aborto spontaneo. Resta plausibile - invece - l'ipotesi che il corpicino sia stato portato in spiaggia solo in un secondo momento: sembra che il feto sia stato partorito al quarto o al quinto mese, e il parto risalga alle 24/48 ore dal ritrovamento. Sono ancora in corso le indagini: i carabinieri hanno acquisito i video delle telecamere di sorveglianza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Dicembre 2020, 15:58

