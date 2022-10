L'elicottero dell'Esercito si ribalta in quota: impatto sfiorato sulle montagne del Trentino VIDEO

di Redazione web

Una tragedia sfiorata sulle Dolomiti, documentata da un video in cui si può vedere il momento critico di un elicottero dell'esercito italiano, impegnato in un'esercitazione ad alta quota a Merano 2000. A bordo del velivolo c'erano le truppe degli alpini, che stavano svolgendo un'attività di routine tra le montagne del Trentino. L'elicottero stava sorvolando la zona montuosa di Kuhleiten, a nord di Bolzano, quando una situazione imprevista ha messo in pericolo i militari che erano a bordo.

Motosega lo colpisce al collo, Claudio Donatone Grosso muore a 53 anni: «Ha sempre avuto una vita sfortunata»

Manovre di emergenza

Il pilota del velivolo stava preparando una manovra di atterraggio in quota, quando, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento, si è ribaltato su sé stesso, a pochissima distanza dalla roccia della montagna. Il pilota, inizialmente, ha perso il controllo del mezzo ma la sua esperienza gli ha consentito di tenerlo in equilibrio e recuperare di nuovo l'asse di volo, permettendo all'elicottero di evitare la collisione con le rocce.

Neonato abbandonato per strada, salvato da un passante: i medici lo hanno chiamato Francesco Alberto

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA