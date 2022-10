L'immunologa Antonella Viola lascia Padova: per mesi ha vissuto sotto scorta per minacce dei no-vax

L'immunologa Antonella Viola lascia l'Istituto di ricerca pediatrica di Padova e al suo posto giunge Eugenio Baraldi. Lo comunicano in una nota congiunta i rappresentanti di Università degli Studi di Padova e Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza (Irp) hanno preso atto delle dimissioni della professoressa Antonella Viola, direttrice scientifica di Irp.

Viola è stata per lungo tempo sotto scorta per le minacce dei No Vax. La rettrice dell'Università degli Studi di Padova, professoressa Daniela Mapelli, nel ringraziare la professoressa Viola per il lavoro svolto negli anni del suo mandato, ha indicato il professor Eugenio Baraldi, direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, per il ruolo di nuovo direttore scientifico di Irp, in accordo con i vertici dell'istituto stesso.

«Ringrazio il professor Baraldi per aver accettato l'incarico - afferma Daniela Mapelli, rettrice dell'Università degli Studi di Padova -. Sono convinta che, grazie alla sua esperienza, l'alta professionalità e il valore scientifico, saprà svolgere con eccellenza il ruolo che gli è stato affidato. La nomina del professor Baraldi è un ulteriore segnale della proficua collaborazione e sintonia fra Università e Istituto di Ricerca Pediatrica, con l'obiettivo di continuare a portar avanti il fondamentale lavoro del centro di eccellenza nella medicina pediatrica e ricerca scientifica».

