Immigrato africano uccide un paziente in ospedale: la vittima scelta a caso. Ammazzato a mani nude

Mattinata di follia nell'ospedale di Sessa Aurunca dove unpsichiatrico di 77 anni, di Falciano del Massico, è statoda unafricano ricoverato nello stesso reparto da ieri sera per gravi deficienze mentali. L’assassino, non ancora identificato, si trovava ricoverato nel reparto diagnosi e cura del presidio casertano. Lo hanno bloccato i carabinieri poco fa.Da quanto si è appreso il giovane africano è stato accompagnato ieri sera dalla polizia nel reparto di psichiatria in quanto si trovava per strada in forte stato di agitazione. Questa mattina avrebbe dato in escandescenze avventandosi sull’unica persona che si è trovato a tiro. Secondo la prima ricostruzione ha ucciso il 77enne a mani nude. Ora si trova sotto sedativi.