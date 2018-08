Minore condivide su WhatsApp le immagini erotiche della fidanzatina 14enne, diventano virali o era rischia grosso.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La mancanza di consapevolezza nell'uso dei social network o, peggio ancora, delle varie chat disponibili sui telefonini può fare dei danni enormi. E' quello che è successo a Lucca, dove un minorenne ha condiviso su unacon gli amici immagini e filmati della, ritratta in atteggiamenti erotici e sessualmente espliciti. Il video è diventato virale in Lucchesia e ora il ragazzo, coni, tutti minori,, per divulgazione di. Le indagini dei carabinieri sono partite a febbraio dopo alcune notizie confidenzialì e hanno avuto un'accelerazione per la denuncia della madre della 14enne