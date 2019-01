Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 07:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è scomparsa giovanissima nel 2003, ma la madre ha scoperto il suo terribile destino soltanto 15 anni dopo. La madre racconta a Chi l'ha Visto? che pochi mesi fa, dopo averla cercata in tutta la Toscana per tanto tempo, ha ricevuto la terribile notizia: la ragazza era morta subito dopo la scomparsa e i suoi resti erano stati ritrovati tre anni dopo.Appartengono a Imane le ossa scarnificate rinvenute nel 2006 in due sacchi neri in una piazzola di sosta dell'autostrada A1. La donna di origini marocchine era scomparsa il 27 giugno 2003 durante un viaggio da Montecatini a Prato. Un camionista trovò i resti per caso nel 2006 in un bosco dopo Barberino di Mugello (Firenze), ma nessuno riuscì a risalire alla sua identità.Dopo 12 anni dal ritrovamento, l'esame del Dna ha confermato che si tratta del corpo di Imane. La donna è stata uccisa barbaramente e fatta a pezzi, ma la mamma ha continuato a cercarla per anni nonostante il cadavere fosse stato ritrovato. «Ha fatto una fine orribile - dichiara la mamma ai microfoni di Rai Tre - aiutatemi a trovare la testa e le mani in modo che io possa seppellirla in modo dignitoso».