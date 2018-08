Ilva, Calenda risponde a Di Maio: «Se la gara è illegittima, annullala»

Caro @luigidimaio il “delitto (im)perfetto” è il tuo verso la nostra intelligenza. Se la gara è viziata annullala. “Potremmo se ci fosse qualcuno interessato” e le altre fesserie del genere che ci stai propinando da mesi, dimostrano solo confusione e dilettantismo. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 23 agosto 2018

Di Maio “secondo NOI l’atto è illegittimo per eccesso di potere”. Secondo te o secondo l’Avvocatura? — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 23 agosto 2018

Stupendo @luigidimaio l’atto è illegittimo, è il delitto perfetto, l’Avvocatura mi da ragione....però mi siedo con Mittal per chiudere l’accordo. #buffone — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 23 agosto 2018

Carlo Calenda non ci sta. Il predecessore di Luigi Di Maio, ascoltata la conferenza stampa del ministro, su twitter risponde alle accuse del leader politico del M5S. E lo fa come di sua consuetudine, ovvero, senza peli sulla lingua. Sceglie, come spesso gli accade, Twitter come mezzo di diffusione del suo pensiero. Ed attacca Di Maio: «Caro luigidimaio il «delitto (im)perfetto» è il tuo verso la nostra intelligenza. Se la gara è viziata annullala. 'Potremmo se ci fosse qualcuno interessatò e le altre fesserie del genere che ci stai propinando da mesi, dimostrano solo confusione e dilettantismo».Calenda continua la difesa del suo operato rispondendo alle frasi di Di Maio, accusando il suo successore di dire falsità, poiché alla fine potrebbe comunque decidere di accettare l'offerta di Mittal, cioè quella uscita vincitrice dal bando di gara portato avanti da Calenda stesso: «Di Maio 'secondo NOI l'atto è illegittimo per eccesso di poterè. Secondo te o secondo l'Avvocatura?». In un altro messaggio Calenda osserva: 'Stupendo luigidimaio l'atto è illegittimo, è il delitto perfetto, l'Avvocatura mi da ragione....però mi siedo con Mittal per chiudere l'accordo. #buffon