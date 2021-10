Maxi-incidente tra moto e tre auto: morta Ilona, aveva 26 anni. Dramma nella notte

Una ragazza di 26 anni residente ad Afragola (Napoli), Ilona Castaldo, è morta ieri in un grave incidente tra Casoria e Napoli sull'autostrada A1. Il dramma è avvenuto poco dopo le due della notte tra martedì e mercoledì: i mezzi coinvolti, tre auto e una moto, per motivi non ancora noti si sono scontrati. Forse una distrazione, una manovra sbagliata, o un caso di guida in stato di ebbrezza.

Leggi anche > Schianto tra un'auto e un camion: morto un giovane di 32 anni

Ilona, scrive il quotidiano Il Mattino, viaggiava sulla moto insieme ad un ragazzo ora ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore: le sue condizioni sono gravissime. I passeggeri delle automobili non hanno invece riportato ferite. La giovane vittima abitava in via Minzoni, nel centro storico di Afragola: sui social sono comparsi quasi subito messaggi di cordoglio per la sua famiglia. «Non ci sono parole per descrivere il dolore che questa triste notizia ci ha dato, vi siamo vicini ora più che mai», scrive una ragazza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA