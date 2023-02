Ilicic truffato in Italia: compra due orologi di lusso e spende 49mila euro, ma non gli arrivano

Josip Ilicic ha lasciato l'Italia ed è tornato a giocare in Slovenia. L'ultimo periodo all'Atalanta non è stato felicissimo per il calciatore, sia per le prestazioni in campo che per alcuni problemi di salute. Oltre a questo, si aggiunge una disavventura legata all'acquisto di due orologi, per i quali ha speso quasi 50mila euro. Una truffa.

Cosa è successo

Ilicic sarebbe stato ingannato da un personaggio che gravita attorno al cerchio dei giocatori dell'Atalanta, riporta Il Giorno. Un volto conosciuto, di cui apparentemente si fidava. Così quando ha ricevuto l'offerta su WhatsApp per comprare i due orologi, si è lasciato convincere. La passione per i Rolex e un po' di ingenuità hanno contribuito alla riuscita della truffa. Per quei due Rolex (uno d'oro e l'altro d'argento), venduti «a prezzo da amico», ha speso 49mila euro. I soldi sono stati inviati tramite bonifico dal suo conto in una banca milanese a quello del venditore in un istituto di credito con sede in Lituania. Ma gli orologi non sono mai stati consegnati. Così il giocatore ha sporto denuncia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 08:55

