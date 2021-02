Ilenia Fabbri, il volto del killer in un video: «Corrisponde alla descrizione». L'uomo vede la telecamera e scappa

Ilenia Fabbri, uccisa a Faenza: un video registrato da una telecamera di sorveglianza nella zona potrebbe aver immortalato l'assassino. È l'ultima novità nelle indagini sull'omicidio della 46enne trovata morta sgozzata lo scorso 6 febbraio, un delitto per cui è indagato finora solo l'ex marito della donna, accusato di concorso in omicidio con un'altra persona. In un filmato registrato da una telecamera installata su un'abitazione privata di via Testi, nei pressi dell'appartamento di via Corbara dove Ilenia è stata ammazzata, si vede una sagoma scura e potrebbe essere proprio il killer.

Un assassino, si ipotizza non professionista, alla luce di alcuni elementi emersi relativamente all'omicidio della donna, come ad esempio la dinamica della colluttazione, iniziata al piano superiore, dove l'uomo avrebbe tentato di strangolare la vittima, e conclusa nel vano cucina, dove Ilenia è stata uccisa con una profonda ferita da lama alla gola, inferta con un coltello trovato in casa. Il filmato, già acquisito nei giorni scorsi, ora è al vaglio degli inquirenti e la scientifica sta effettuando valutazione su 'aspetti morfologicì grazie alle immagini in questione.

La figura ripresa nella sequenza di immagini, 15 secondi ripresi tra le 5.50 e le 5.52, potrebbe essere compatibile con la descrizione del killer fatta dall'amica della vittima, ora sotto protezione come testimone oculare, che si trovava a casa di Ilenia al momento dell'omicidio: un uomo alto, piazzato, in abiti scuri. Nel video, l'uomo cammina sul marciapiede e si ferma quasi sotto al dispositivo, salvo poi girarsi di scatto e allontanarsi, forse dopo averlo notato. Poco dopo, il video riprende l'auto di Claudio Nanni, ex marito di Ilenia e indagato a piede libero per omicidio doloso pluriaggravato in concorso con persona ignota, che quella mattina era andato a prendere la figlia per andare a Milano a ritirare un'auto.

