Ilenia Fabbri uccisa, saccheggiata la tomba. La rabbia del compagno

Non c'è pace per Ilenia Fabbri. Ignoti hanno rubato alcuni oggetti dalla tomba di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio scorso nella sua abitazione di via Corbara a Faenza, nel Ravennate.

A lamentarlo attraverso un post sul proprio profilo Facebook, è stato il compagno della defunta, il faentino Stefano Tabanelli. «Vorrei ringraziare colui o colei - si legge nel post in questione - che oggi nella tomba di Ilenia Fabbri la mia futura moglie» ha asportato «il cuore di ceramica, il gattino di ceramica, un cuoricino di legno, un piccolo vasetto a forma di anfora». A questa persona si rivolge direttamente Tabanelli usando queste parole: «Vorrei dirti quanto sei testa di cazzo e che fai proprio schifo, sei una persona di una tristezza incredibile non aggiungo altro».

Ilenia Fabbri, il mandante: «Non dovevo spaventarla, gli accordi erano di sfigurarla, ucciderla e metterla in un trolley»

Per il delitto della 46enne, si trovano in carcere il 53enne Pierluigi Barbieri di origine cervese ma domiciliato nel Reggiano, sicario reo confesso. E il 54enne Claudio Nanni ex marito della vittima e inquadrato dalla polizia quale mandante.

