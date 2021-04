Omicidio di Ilenia Fabbri, sui social piovono insulti alla figlia della vittima. Cosa sta succedendo

Sia la figlia Arianna che Martina, l'attuale fidanzata di Claudio Nanni, il 54enne in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio della ex moglie - la 46enne Ilenia Fabbri - hanno presentato querela per diffamazione aggravata contro decine di persone che le hanno insultate sul Web proprio nell'ambito delitto avvenuto il 6 febbraio scorso a Faenza, nel Ravennate.

Le due, attraverso l'avvocato Veronica Valeriani, come riportato dalla stampa locale hanno depositato in Commissariato una ottantina di pagine di screenshot relativi a messaggi postati sui profili Facebook sia delle due donne che di Nanni. In generale a Martina vengono rimproverate le dichiarazioni con cui all'inizio aveva difeso Nanni. E ad Arianna il fatto che, nonostante i molti elementi a riscontro forniti dal sicario reo confesso, il 53enne Pierluigi Barbieri, lei continui a credere alla versione del padre: di avere cioè incaricato qualcuno per spaventare la ex moglie ma senza ucciderla. Le due donne ora vivono insieme nella casa di Nanni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Aprile 2021, 11:24

