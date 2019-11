L'italiana Ilenia Cucchi, 22 anni, scomparsa da una settimana a Barcellona

ragazza di 22 anni della provincia di Sondrio, Ilenia Cucchi, è scomparsa da sette giorni a Barcellona, dove vive da due anni: i familiari hanno lanciato un appello ai media locali della zona per ritrovarla, sporgendo denuncia alle autorità italiane e allertando anche la Farnesina.



Ilenia è stata vista per l'ultima volta a Calle Ferladinia, nella metropoli catalana. Il fratello Denis e la cognata Ramona, insieme a mamma Letizia, hanno lanciato un appello sui social:

Giovedì 21 Novembre 2019, 10:24

«Stiamo cercando disperatamente la sorella di mio marito che non si trova più e non risponde più al telefono - si legge - dei suoi amici ci hanno detto che aveva preso una 'brutta strada'». «Se qualcuno l'ha vista ci contatti ai numeri 3425178800 (Ramona, cognata) 3481619410 (Denis, fratello) 340 1623151 (Letizia, mamma). Per favore ragazzi c’è una famiglia in apprensione... Grazie mille a tutti».A La Provincia di Sondrio, Ramona ha spiegato che Ilenia «vive lì da tempo, avevamo sue notizie costantemente. Ma da una settimana non contatta la famiglia e nemmeno i ragazzi di Barcellona che conosce e frequenta». «Il suo telefono - continua - risulta staccato e non ci sono accessi a Whatsapp da giovedì scorso».