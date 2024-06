Ilaria Salis, l'Ungheria non si arrende: «Tribunale chiederà all'Europarlamento la revoca dell'immunità». Cosa succede ora

di Redazione web

Sul caso Ilaria Salis l'Ungheria non si arrende. Il capo di gabinetto del governo di Budapest, Gergely Gulyás, parlando in conferenza stampa dell'elezione all'Europarlamento della 39enne insegnante brianzola, ha fatto sapere di voler far sì che lo Stato chieda di revocare l'immunità per Ilaria. «L'autorità ungherese competente dovrebbe chiedere al Parlamento europeo la revoca dell'immunità», ha detto Gulyás. Se la maggioranza del Parlamento voterà per la revoca, «il procedimento penale potrà continuare durante il mandato dell'eurodeputata. In caso contrario potrà proseguire al termine del mandato».

Il capo di gabinetto ha spiegato che «l'immunità è composta di due elementi: l'immunità e l'inviolabilità. Inviolabilità significa che il procedimento può continuare quando e se la persona non gode dell'immunità o le è stata revocata. Quindi - ha specificato - l'autorità ungherese competente dovrebbe chiedere al Parlamento europeo la revoca dell'immunità».

«Se un'ampia maggioranza del Parlamento europeo non ritiene accettabili gli abusi fisici e non vuole lasciare impunito questo tipo di grave crimine, allora revocherà l'immunità e il procedimento penale potrà proseguire durante il mandato dell'eurodeputato» ha aggiunto, specificando che in caso contrario, il processo potrà «continuare allo scadere del mandato». Commentando l'elezione di Salis al Parlamento europeo, Gulyás ha detto che «si tratta di una visione non molto positiva della democrazia italiana e di una parte della volontà degli elettori». «Mandare un criminale al Parlamento europeo - ha aggiunto - non fa bene né al Parlamento europeo né agli elettori che hanno pensato che un criminale dovesse essere mandato al Parlamento».

La candidatura all'Europarlamento

La decisione da parte di Alleanza Verdi-Sinistra di candidare Salis, infatti, aveva proprio l'obiettivo di farle avere l'immunità per interrompere la sua detenzione: dopo oltre un anno in carcere, recentemente Ilaria Salis era stata trasferita ai domiciliari a Budapest.

Ilaria Salis: «Voglio dedicarmi alla tutela dei diritti»

«Ora sono molto proiettata verso il futuro e impaziente di essere finalmente liberata per iniziare una nuova fase della mia vita», ha detto oggi in un'intervista alla Stampa Ilaria Salis. «Sto trascorrendo queste giornate preparandomi per il lavoro che mi aspetta al Parlamento europeo - dice Salis, ancora ai domiciliari in Ungheria - Non vedo l'ora di iniziare». E spiega: «voglio mettere al centro della mia azione la tutela dei diritti fondamentali della persona. Voglio dedicarmi a sostenere uomini, donne e bambini vittime di ingiustizie, sfruttamento, violenze, guerra, povertà e discriminazioni».

Salis racconta anche la reazione dopo aver saputo di essere stata eletta: «Mi sono commossa ed emozionata. Molto. L'aspetto più importante che questa vicenda ha dimostrato è che adesso sappiamo che la solidarietà è una forza collettiva e coraggiosa che può davvero cambiare il mondo». Per Ilaria, «l'antifascismo è sicuramente il valore politico più forte e rilevante che emerge da questa vicenda, almeno per me. Essere antifascisti vuol dire lottare contro tutte le oppressioni e assumersi la responsabilità storica della lotta per la libertà nell'uguaglianza dei diritti».

