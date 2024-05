Ilaria Salis in tribunale per la prima volta senza manette e catene: «Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato»

di Redazione web

Ilaria Salis torna in tribunale: oggi è prevista la terza udienza del processo a suo carico e per la prima volta entrerà in aula senza manette e catene alle caviglie. La 39enne - attivista italiana a processo a Budapest con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra e di far parte di un'associazione criminale - è arrivata in tribunale in taxi assieme ai suoi genitori ed è entrata rapidamente tra giornalisti e il gruppo dei suoi amici, fra i quali anche Zerocalcare, che l'attendevano all'esterno del tribunale.

Ilaria Salis: «Ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato»

«Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato»: è quanto ha detto Ilaria Salis prima dell'inizio del suo processo a Budapest.



Ilaria Salis, cosa rischia

Ha trascorso oltre 15 mesi in prigione, prima in condizioni molto difficili «in una cella minuscola e senz'aria, tra gli scarafaggi», come lei stessa ha raccontato, e poi in parte migliorate ma sempre in detenzione di massima sicurezza. Da giovedì 23 maggio, però, Ilaria Salis è in un appartamento di Budapest, dopo che le sono stati concessi i domiciliari. «È stato come vederla nascere una seconda volta», ha spiegato Roberto Salis, il padre della 39enne attivista italiana che avrà una cavigliera elettronica, ma potrà «riprendere contatto con l'umanità dopo che è rimasta isolata per 16 mesi e non ha idea di cosa sia successo attorno a lei». Arrestata l'11 febbraio del 2023 insieme a due antifascisti tedeschi, Ilaria Salis rischia comunque una pena che può arrivare fino a 24 anni, nonostante le persone aggredite non abbiano sporto denuncia e siano state giudicate guaribili con prognosi tra i 5 e gli 8 giorni «e quindi è molto felice di vedere i suoi genitori ma la situazione per lei resta molto complicata», ricorda il padre. Nella terza udienza del processo verrà sentito in aula Zoltan Toth, vittima di un'aggressione subita in pieno giorno davanti a un ufficio postale avvenuta il 10 febbraio del 2023. «Non mi aspetto prove nuove, non ci sono video di Ilaria a volto scoperto, quindi dovranno provare a dimostrare attraverso le perizie antropometriche che lei si trovava sul luogo delle aggressioni», spiega Gyorgy Magyar, il legale ungherese della Salis che definisce «un enorme successo» il passaggio dal carcere alla detenzione domiciliare, possibile «anche grazie ai buoni rapporti tra Italia e Ungheria». Secondo Magyar, il processo «finirà probabilmente non prima dell'estate del 2025», anche perché la prossima udienza sarà a settembre.

