Ilaria muore a 26 anni nello schianto mentre va a Messa: un intero paese sotto choc

Venerdì 27 Dicembre 2019, 21:23

. Si svolgerano oggi alle 15 nella chiesa di Santa Barbara a Fontana Liri ( Frosinone ) i funerali di Ilaria Lai , la volontaria di 26 anni morta in un incidente stradale avvenuto ad il 24 dicembre scorso, mentreinsieme al padre.In occasione delle esequie Fontana Liri si fermerà: il sindaco Gianpio Sarracco ha indetto il lutto cittadino, dopo aver annullato tutti gli eventi natalizi e spento le luminarieIlaria, assieme al padre Maurizio di 61 anni, intorno alle 23.15 di lunedì scorso, dopo il cenone di Natale da Fontana Liri, a bordo della loro Lancia Y , si sono avviati per raggiungere la chiesa di Sant'Eleuterio ad Arce. La chiesa, infatti, anche se si trova nel territorio di Arce, è vicina al confine con Fontana Liri, tanto che è molto frequentata proprio dai fedeli fontanesi.Giunti a poche centinaia di metri dalla chiesa, sulla regionale Valle del Liri che collega Sora con Arce, la loro auto, alla guida della quale c'era l'uomo, si è scontrata con una Giulietta guidata da un 26enne di Monte San Giovanni Campano. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Certo è che l'impatto è stato tremendo, la Lancia Y della famiglia Lai è stata balzata sul marciapiede, a lato della strada, nei pressi di una recinzione. Il giovane che era alla guida della Giulietta, successivamente, è stato sottoposto al test alcolemico (ossia per calcolare la quantità di alcol presente nel sangue).Ebbene, il tasso alcolico massimo consentito dalla normativa è pari a 0,5 g/litro. Il conducente, invece, ne aveva 0,52.Immediati sono stati i soccorsi. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118, i sanitari hanno tentato il tutto per tutto per salvare la ragazza, ma purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. I carabinieri della compagnia di Pontecorvo, assieme ai colleghi di Arce, diretti dal capitano Tamara Nicolai hanno informato il magistrato di turno alla Procura di Cassino, la dottoressa Maria Carmen Fusco, la quale ha disposto il trasferimento della salma all'obitorio dell'ospedale di Cassino, dove nelle prossime ore ci saranno gli accertamenti di medicina legale, poi il nulla osta ai funerali. Ferito in maniera seria, ma non in pericolo di vita, il padre Maurizio di 61 anni Ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Sora.I carabinieri, come da prassi, oltre ai rilievi stradali per ricostruire la dinamica dell'incidente (per l'assegnazione delle responsabilità) hanno eseguito gli accertamenti tossicologici e dell'alcol test, su entrambe i conducenti.La giovane, laureata in Sociologia, attualmente stava svolgendo il servizio civile presso il Consorzio di Comuni della Media Valle del Liri (Aipes). La comunità di Fontana Liri è sotto choc. L'amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi, in primis il concerto di Natale, e spento fino al 29 dicembre le pubbliche luminarie natalizie. Ilaria infatti era molto conosciuta per il suo impegno civile, non solo nel servizio civile, ma anche nella sezione della Protezione Civile di Rocca d'Arce.