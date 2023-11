Ilaria, 6 mesi in carcere a Riad per uno spinello Storia a lieto fine per l’hostess trevigiana: è atterrata a Fiumicino







di Mario Landi L'hostess trevigiana Ilaria De Rosa, 24 anni, è rientrata ieri in Italia dopo esser stata espulsa dall'Arabia Saudita, dove aveva passato in carcere sei mesi per possesso di una piccola quantità di hashish. La giovane assistente di volo, che si è sempre dichiarata innocente, è giunta poco dopo le 13 all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della Saudi Arabian Airlines. Ad attenderla nello scalo, diverse troupe televisive e giornalisti di radio e carta stampata, che però la hostess ha preferito dribblare uscendo da un altro varco accompagnata dalle forze dell'ordine. Il caso della hostess era emerso a metà maggio, quando la madre era andata dai carabinieri di Castelfranco Veneto a denunciare la scomparsa della giovane che, in quel momento, era a Gedda ma non aveva più dato notizie. riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 06:05

