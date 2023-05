Ilaria De Rosa, il giallo della hostess arrestata in Arabia: domani la visita consolare. Ore d'angoscia per i familiari

di Redazione Web

Le autorità saudite, secondo quanto apprende l'ANSA, hanno concesso per domani la visita consolare per Ilaria De Rosa, la giovane hostess trevigiana arrestata alcune settimane fa e che si trova adesso in un penitenziario nei pressi di Gedda. Su indicazione diretta del ministro degli Esteri Antonio Tajani, informato del caso sin dai primi momenti, sulla vicenda è stata coinvolta anche l'ambasciata saudita a Roma, mentre l'ambasciata italiana in Arabia Saudita aveva già effettuato passi sulle autorità locali nei giorni scorsi.

M5S: siamo preoccupati

«Esprimiamo preoccupazione e sconcerto per la vicenda della giovane hostess italiana Ilaria De Rosa arrestata in Arabia Saudita lo scorso 4 maggio. Arresto che le autorità saudite hanno comunicato a quelle italiane solo dopo giorni e solo in seguito alla denuncia per scomparsa fatta dai genitori della ragazza». Lo affermano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Esteri di Camera e Senato. «Dopo oltre due settimane l'Arabia Saudita non ha ancora risposto alle richieste della Farnesina di conoscere le accuse mosse alla De Rosa e di farla visitare in carcere dal console italiano a Gedda».



«Una grave mancanza di collaborazione da parte di un Paese che qualcuno considera un modello di illuminato rinascimento per il mondo arabo, ma che è noto per il suo scarso rispetto dei diritti umani, in particolare da parte delle forze di sicurezza e nelle strutture di detenzione. Auspichiamo che le autorità italiane ottengano immediatamente i chiarimenti richiesti e il permesso di visitare la giovane in carcere per accertare le sue condizioni e fornirle la necessaria assistenza legale», concludono.

Il giallo della hostess

Stanno vivendo ore d'angoscia i familiari di Ilaria De Rosa, la giovane trevigiana di 23 anni arrestata alcune settimane fa in Arabia Saudita con un'accusa che sembra aver a che fare con traffico internazionale di stupefacenti. La ragazza, hostess di linea per la compagnia lituana 'Avion Express' era atterrata a Gedda e stava per dirigersi allo Spectrum Residence Sultan, ma all'hotel non ci è mai arrivata. Appena scesa dall'aereo è stata prelevata dalla polizia araba e portata in carcere nell'ambito di un'operazione antidroga che ha coinvolto varie persone.



La Farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa che hanno portato all'arresto, è in contatto con le autorità saudite alle quali ha chiesto l'autorizzazione per una visita consolare in carcere ed è in attesa di risposta.

Ilaria De Rosa

Chi è Ilaria De Rosa

La madre della ragazza risiede a Resana, sempre nel trevigiano, mentre il padre vive nei Paesi Bassi. Era dal 5 maggio che i genitori non avevano più notizie di Ilaria, che era solita mandare quotidianamente un messaggio sui suoi spostamenti, specie quando arrivava a destinazione o ripartiva con un nuovo volo. Ma il telefono di Ilaria da quel 5 maggio non è stato più acceso. I carabinieri, che avevano avviato gli accertamenti, hanno quindi avuto notizia dell'arresto della giovane all'arrivo all'aeroporto di Gedda. Sgomento per quanto sta vivendo la figlia è stato espresso dalla madre che non è riuscita a comprendere i contorni delle accuse avanzate contro Ilaria e come sia potuta essere rimasta coinvolta in questa vicenda.



La giovane dopo aver conseguito il diploma in Scienze Umane al 'Duca Degli Abruzzi' a Treviso, aveva scelto di lasciare l'Italia, trasferendosi in Germania dove ha soggiornato per un breve periodo durante il quale ha lavorato come hostess per la compagnia aerea Neos. Lasciata la Germania ha traslocato a Maastricht dove ha perfezionato i propri studi alla scuola internazionale United World College, prima di essere assunta dalla lituana Avipon Express. Chi la conosce assicura che Ilaria era piuttosto lontana dal mondo della droga e non c'è traccia di reati col suo nome nel casellario giudiziario.

